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İsrailli liderlerden Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden bakana tepki

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İsrailli liderler, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
İsrailli liderlerden Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden bakana tepki

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin "gerçeklikten kopuk" olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu'nun sözlerini "sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması" olarak niteledi.

Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu'nun sözlerinin "asılsız ve sorumsuz" olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.

Gallant, "İsrail'in güvenliğinden sorumlu kişilerin bu kişiler olmaması iyi bir şey." değerlendirmesinde bulund.

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