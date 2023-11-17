İsrailli rehine aileleri Kudüs yakınlarında dayanışma ve protesto yürüyüşünde

İsrailli Rehinelerin Akıbeti İçin Kalabalık Bir Kudüs Yürüyüşü: Aileler ve Binlerce Destekçi, Altı Haftalık Bekleyişin Ardından Hamas'a Karşı Birleşti.

İsrailli rehinelerin aileleri ve binlerce destekçisi Cuma günü Kudüs'e doğru yürüyüşe geçerek, Hamas militanlarının onları kaçırıp Gazze'ye götürmesinden yaklaşık altı hafta sonra serbest bırakılmalarını sağlamak için hükümet üzerindeki baskıyı arttırdı.

Kortej üç gün önce Tel Aviv'den yola çıktı ve bu noktada birkaç kilometre uzadı. Yürüyüşçüler Kudüs'e giden dağ eteklerine tırmanmaya başladıklarında polis ana otoyolun bazı kısımlarını kapattı.

Ellerinde sevdiklerinin resimlerini taşıyan göstericiler İsrail bayrakları salladı ve "Vazgeçmeyeceğiz, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz!" sloganları attı.

Hamas savaşçıları 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenledikleri saldırıda yaklaşık 240 kişiyi rehin aldı. Bebeklerden büyükanne ve büyükbabalara kadar uzanan rehinelerin Gazze Şeridi'nin derinliklerindeki tünellerde tutulduğuna inanılıyor.

İsrail ve Arap medyası rehinelerin en azından bir kısmının serbest bırakılmasını güvence altına almak için görüşmeler yapıldığına dair haberler yayınladı, ancak yakın zamanda bir anlaşma yapılacağına dair herhangi bir taraftan teyit gelmedi.

"Haykırışımızı duyun. Onları hemen evlerine geri getirin" diyen Yuval Haran, üç yaşındaki yeğeni de dahil olmak üzere rehin alınan yedi aile üyesini gösteren bir pankartla yürüdü.

"Üç yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl fiyat biçebilirsiniz? Ne pahasına olursa olsun onları geri istiyoruz."

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Steffen Seibert yürüyüşçülerle bir araya geldi ve rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bir megafon aracılığıyla konuşan Seibert, "Bunun için tüm siyasi ve diplomatik düzeylerde çalışıyoruz ve sizden sadece umudu canlı tutmanızı istiyoruz" dedi. "Kalplerimizde ve zihinlerimizde sizinle birlikteyiz."

Aileler ve destekçileri yaklaşık 60 km'lik (37 mil) yürüyüşü Cumartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde sonlandıracaklarını söylediler.