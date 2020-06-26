İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet tablosu için 935 bin Sterlin harcadı

Müzayede evi Christie’s, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin belediyeye maliyetinin 935 bin 250 sterlin olduğunu bildirdi.

Müzayede evinden yapılan yazılı açıklamada, artırmayla fiyatı 770 bin sterline çıkan portrenin, kendilerine ödenecek komisyonla beraber İBB’ye maliyetinin 935 bin 250 sterlin (yaklaşık 7 milyon 950 bin lira) olacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi, bugün Londra’da yapılan açık artırmayla İBB tarafından satın alınmıştı.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Müzayedenin sonuçlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablonun satın alındığı sosyal medya paylaşımı ile açıkladı.