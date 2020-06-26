  • BIST 115.154
  • Altın 388,541
  • Dolar 6,8481
  • Euro 7,6928
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet tablosu için 935 bin Sterlin harcadı

»
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet tablosu için 935 bin Sterlin harcadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet tablosu için 935 bin Sterlin harcadı

Müzayede evi Christie’s, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin belediyeye maliyetinin 935 bin 250 sterlin olduğunu bildirdi.

Müzayede evinden yapılan yazılı açıklamada, artırmayla fiyatı 770 bin sterline çıkan portrenin, kendilerine ödenecek komisyonla beraber İBB’ye maliyetinin 935 bin 250 sterlin (yaklaşık 7 milyon 950 bin lira) olacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi, bugün Londra’da yapılan açık artırmayla İBB tarafından satın alınmıştı.

İtalyan ressam Gentile Bellini'nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Müzayede evinde "İslam ve Hint Sanatı" koleksiyonu kapsamında satışa sunulan portrede imza bulunmuyor.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Müzayedenin sonuçlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablonun satın alındığı sosyal medya paylaşımı ile açıkladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 ay tutukluluğun ardından tahliye olan gazeteci Barış Terkoğlu: İnsan 'iyi misiniz?' sorusuna yanıt vermeye utanıyor25 Haziran 2020 Perşembe 20:59
  • AFAD: Van’da 5.4’lük deprem; merkez üssü Özalp ilçesi25 Haziran 2020 Perşembe 18:19
  • Cafede okey oynarken polise yakalandılar: 3 bin 150’şer lira ceza kesildi25 Haziran 2020 Perşembe 18:17
  • Cami tuvaletinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu, 10 yıl hapis cezası aldı!25 Haziran 2020 Perşembe 18:08
  • Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastanın evine geçmiş olsun ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı25 Haziran 2020 Perşembe 18:06
  • Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan erkek, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmış!25 Haziran 2020 Perşembe 18:04
  • Ankara'dan Atina'ya tepki: Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsetme rüyasından uyanın25 Haziran 2020 Perşembe 17:49
  • Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor25 Haziran 2020 Perşembe 15:59
  • Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu25 Haziran 2020 Perşembe 14:35
  • Baro başkanlarından Soylu'ya suç duyurusu25 Haziran 2020 Perşembe 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti