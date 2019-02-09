  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

İstanbul'da 'gizli deprem' oldu mu?

»
İstanbul'da 'gizli deprem' oldu mu?
İstanbul'da 'gizli deprem' oldu mu?

İngiliz Guardian gazetesinin İstanbul’da 2016 yılının yaz aylarında 5.8 büyüklüğünde bir ‘sessiz deprem’ yaşadığını yazması tartışma başlattı.

 

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan, 'sessiz deprem'i Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile konuştu.

 

EARTH and Planetary Science Letters adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılan haberde, 50 güne yayılan ‘deprem'in merkez üssünün, İstanbul'un birkaç kilometre güneyi olduğunun belirtildiğini ve araştırmacıların, bu depremi inceleme amaçlı bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçer verisiyle ortaya çıkardığı bilgisi olduğunu hatırlatan Bilgehan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'e sordu: Sessiz deprem var mı, yok mu? 

Özener'in cevabı ise şu şekilde: 

— Spekülatif olarak nitelendirilebilecek bir bilimsel yayının üzerine yapılmış daha da spekülatif basın haberleriyle bu konu çok farklı yerlere gidebiliyor.

— Bunu o şekilde doğrulamak çok zor. Modellemeyi sadece bir istasyon verisine göre yapmışlar.

— Bunu yavaş kayma olarak adlandırmak daha doğru. Doğada böyle bir süreç vardır ve bu özellikle son yıllarda bilimsel olarak üzerinde çok çalıştığımız bir konudur. Literatürde "Slow slip event" olarak geçmektedir. Ancak bunu yakalamanız için fayın ya da meydana gelen yavaş kaymanın tam üzerinde gözlem yapmanız gerekiyor.

 

İstanbul / Türk - Türkiye ekonomisi

 

'SANAYİDEN YILLARA'

 

— 1894'ten beri Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aktif fayları en gelişmiş uydu ve yersel yöntemlerle izliyoruz. Fayın kalbindeyiz. Günümüz modern yaklaşımlarıyla bu gözlemleri, saniyeden yıllara uzanan zamansal çözünürlükte ve gözlem yöntemine göre mikrondan (milimetre altı) desimetre mertebesine konumsal hassasiyette yapmaktayız.

— Son olarak Türk-Japon ortak projesiyle Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'ndeki kısmını en ince ayrıntısına kadar tespit ettik. Fayın yapısını, mikro aktivitelerini gözlemledik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. İçinde yaşadığımız topraklarda tarih boyunca depremler oldu ve olacak."

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM'ye 'VAR' sistemi geliyor08 Şubat 2019 Cuma 21:40
  • İlber Ortaylı: Kış saati uygulamasının kaldırılması psikolojik bir felaket08 Şubat 2019 Cuma 21:10
  • Atilla Taş tahliye oldu08 Şubat 2019 Cuma 20:40
  • Tahir Elçi cinayetinin muhtemel üç faili de polis!08 Şubat 2019 Cuma 20:10
  • Metin Külünk: "PKK Akdeniz'e çıkarılmak isteniyor!"08 Şubat 2019 Cuma 20:00
  • "Üflesiniz yıkılacak neredeyse, sekiz kat, on kat kaçak binalar var"08 Şubat 2019 Cuma 19:40
  • Kartal'da çöken binada taşıyıcı kolonlar kesilmiş!08 Şubat 2019 Cuma 19:35
  • Erdoğan'dan kadro isteyen işçilere: Alışılmış bir lider değilim, provoke etmeyin08 Şubat 2019 Cuma 19:10
  • Sedat Peker: Silahlanma çağrımın arkasındayım!08 Şubat 2019 Cuma 18:27
  • Son Dakika: Atilla Taş tahliye oldu08 Şubat 2019 Cuma 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti