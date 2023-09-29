İstatistik Kurumu 2022 yılı GSYH gerçekleşme rakamlarını açıkladı

Kurumdan yapılan açıklamada, ‘Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi’ olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 13.3 reel büyüme kaydedildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) cari fiyatlarla 73 milyar 874 milyon 711 bin 15.9 TL olarak gerçekleşirken, Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 14 bin 636 Dolar olarak açıklandı.

“En yüksek büyüme ticaret ve turizm sektöründe”

Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında 2022 yılında en yüksek büyümenin yüzde 40.9 ile ticaret ve turizm sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla yüzde 34.8 ile ithalat vergileri sektörü ve yüzde 25.9 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü takip etti.

Cari Fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin payları dikkate alındığında ise yüzde 30.7 Ticaret-Turizm (Toptan ve Perakende yüzde 11.0, Otelcilik ve Lokantacılık yüzde 19.7), yüzde 11.5 Kamu Hizmetleri, yüzde 10.3 Serbest Meslek ve Hizmetler(Serbest Meslekler yüzde 6.9, Yüksek öğretim yüzde 3.5) , yüzde 9.3 Ulaştırma-Haberleşme, yüzde 8.3 İthalat, yüzde 7.1 Mali Müesseseler, yüzde 6.6 Tarım, yüzde 5.8 İnşaat, yüzde 5.4 Sanayi, yüzde 5.0 Konut Sahipliği olarak gerçekleşti.