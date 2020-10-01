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İşte 2019'un en popüler bebek isimleri!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılında doğan bebeklere en çok konulan isimleri duyurdu. Verilere göre geçtiğimiz yıl kız bebeklere en çok Zeynep ismi verildi. En çok tercih edilen erkek isim ise Yusuf oldu.
İşte 2019'un en popüler bebek isimleri!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu.

Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına Yusuf, 7 bin 713'üne Eymen, 6 bin 857'sine Miraç, kız bebeklerden de 13 bin 420'sine Zeynep, 8 bin 586'sına Elif, 6 bin 886'sına Defne ismi verildi. Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da kız ve erkek bebeklere en çok verilen 30 isim şu şekilde:

1- ZEYNEP/YUSUF

2- ELİF/EYMEN

3- DEFNE/MİRAÇ

4- ASEL/ÖMER ASAF

5- AZRA/ÖMER

6- EYLÜL/MUSTAFA

7- EBRAR/KEREM

8- ASYA/MİRAN

9- ÖYKÜ/HAMZA

10- ECRİN/AHMET

 

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