İşte 8 Maddelik İngilizlerin hazırladığı "Kıbrıs Çözüm Planı"

Kıbrıs’ın üç garantöründen biri olan İngiltere’nin de Kıbrıs sorunun konuşulacağı gayri resmi 5+BM toplantısı öncesi taraflar arasında köprüler kurmak için ortaya bazı öneriler koyduğu öğrenildi.

Kıbrıs’ın üç garantöründen biri olan İngiltere’nin de Kıbrıs sorunun konuşulacağı gayri resmi 5+BM toplantısı öncesi taraflar arasında köprüler kurmak için ortaya bazı öneriler koyduğu öğrenildi.

8 Maddeden oluşan sözlü önerilerin İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın adaya yaptığı ziyaretinde ortaya koyduğu ve taraflar arasında köprü kurmaya çalıştığı belirtiliyor.



İşte Politis Gazetesi’nde 7 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan 8 maddelik İngilizlerin hazırladığı "Kıbrıs Çözüm Planı."

İngiliz yaklaşımının temel ilkeleri şunlardır:

1. Kıbrıs'ta 1960'tan bu yana, topluluk egemen devletleri (Topluluk Devletleri) olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960'ta kurulduğu gibi, yani iki toplum tarafından bugün de Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak olan iki topluluk vardır. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM veya AB üyeliği için yeniden başvurması gerekmeyecektir.

2 .Federal hükümetin bazı alanlarda (tanımlanacak olan) yetkileri olacaktır, Örneğin: dış politika, ekonomi, güvenlik ve vatandaşlık. 9 Bakanlı (6 E / K ve 3 T / C) bir Bakanlar Kurulu ve eşit statüde iki eşbaşkan olacaktır.

Temsili bir Başkan olacaktır. Kabine üyelerinin atanması ile ilgili olarak taraflara , Belçika federal sistemini (her Valon ve Flaman topluluğu kendi bakanlarını atar) ve aynı zamanda Kuzey İrlanda'yı (Kabine, parlamento tarafından işgal edilen yüzdelere göre atanır) incelemek önerilmektedir). Bu durumda yönetişim programı hükümetin kurulmasından sonra ilan edilecektir.

3. Federal düzeydeki yasama gücü 36 kişilik tek bir yapıdan oluşacaktır. 24 Kıbrıslı Rumlar ve 12 Kıbrıslı Türk olacaktır. Az sayıda olan için sigorta işlevleri olacaktır.

4. İki Topluluk Devleti, federasyonun sorumluluklarına ek olarak, kendi anlaşmalarını akdetme hakkına sahip olacaktır. Belirtildiği gibi, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın UEFA Kupalarında veya diğer spor etkinliklerinde kendi takımlarının olması gibi, uluslararası kuruluşlara katılabilecek ve uluslararası spor etkinliklerinde temsil edilebileceklerdir.

5. İki Topluluk Devleti, federal hükümetin uluslararası ilişkiler ve AB kararlarına rıza gösterecek, oybirliği yoksa Kıbrıs, örneğin Belçika'da olduğu gibi, AB içinde uluslararası oylamadan veya oylamadan çekimser kalacaktır.

6. Türk askeri birlikleri, söz konusu anlaşma imzalandığında çoğunlukla yerleşim yerlerinden ayrılacaklardır. Anlaşamdan sonra adada az sayıda Yunan ve Türk askeri kalacak, garanti anlaşmasındaki tek taraflı olarak müdahale etme hakkından 10 yıl sonra vazgeçilecektir.

7. Bölgesel formülde, İngiliz formülü Anastasiadis - Akıncı arasında kararlaştırılan Şart'ın uygulanmasını önermektedir, yani Kıbrıs Türk devletinin toprak yüzdesinin Varosia (Maraş) ve Güzelyurt'un merkezinin iadesi ile % 28,2 ile% 29,2 arasında olacaktır.

8. Mülkte müzakerelerde ortaya konulanlar uygulanacak. Yani kullanıcıların (46 yıl aynı mülkte yaşayanlar) duygusal bağı tanınacak ve sorun iade, tazminat - takas temelinde çözülecek.

Crans Montana'da çöken Kıbrıs Konferans’ı süreci sonrasında Antonio Guterres'in raporu doğrultusunda “köprü öneri” olarak da adlandırılan formülün, her iki toplumun hassasiyetlerine göre hazırlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan, geçtiğimiz ay adaya gelip Kıbrıslı taraflarla istişare eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un, temaslarında Kıbrıslı taraflara Genel Sekreter tarafından iletilen bazı şartları da aktardığı öne sürüldü.

Guterres'in Rumlara 'Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini ve kararlara aktif katılımını kabul etmezseniz konferansı toplamayacağım' şeklinde mesaj gönderdiği, bunun yanı sıra, Kıbrıslı Türklere de 'KKTC'nin tanınması konusuyla masaya gelmeye çalışacaksanız,konferansı toplamam' mesajını ilettiği belirtiliyor.