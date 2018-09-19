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İşte Cratos'taki yangının nedeni...

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İşte Cratos'taki yangının nedeni...Cratos Otel Halkla İlişkiler Birimi, dün akşam saatlerinde otelin plaj bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.
İşte Cratos'taki yangının nedeni...


Cratos yangının sebebi belli oldu. Yapılan araştırma sonucunda yangının elektrik kaynaklı olduğu açıklandı

Açıklamada, yangının Coco Bongo Adası olarak bilinen barın, elektrik şebekesindeki arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Yangının itfaiye ekipleri ve otel çalışanları tarafından başarılı bir operasyonla kısa sürede söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı da kaydedildi.
Otel Açıklamasında, “Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.”ifadelerine yer verildi.

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