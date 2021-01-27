İşte köy köy bölge bölge Covid-19 vaka sayıları

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500 olduğunu, 42’si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Haber Kıbrıs bölge bölge vaka rakamlarına ulaştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 1 kişinin ise Lefke Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
İşte köy köy bölge bölge bugün rastlanan vakalar...
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