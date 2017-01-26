İşte olay olan Suriye anayasa taslağı! Kürtler için...

SURİYE anayasa taslağı sızdı. İnterfax ajansı taslakta Kürtler'e özerlik olduğunu iddia etmişti. Peki öyle mi? Rus kökenli Sputnik ajansı Suriye Anayasa taslak metninin yayınladı.

RUSYA'nın Astana görüşmelerinde muhaliflere sunduğu Suriye anayasa taslağı metni günün olayı oldu. Önce Rus İnterfax ajansı taslak metni ele geçirdiği söyleyip bazı maddeler yayınladı. O maddeler içinde Kürtler'e özerlik maddesi de bulunuyordu.

Hemen ardından da Rus haber ajansı Sputnik 'işte anayasa taslağı' diyerek yeni bir son dakika haberi geçti. Sputnik'in iddiasına göre anayasa taslağı metninde, ülkenin resmi isminin Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Suriye Cumhuriyeti'ne çevrilmesi öneriliyor.

TOPRAK KAYBI KABUL EDİLEMEZ

Taslak metinde Suriye topraklarının herhangi bir biçimde kaybedilmesinin kabul edilemez olduğu, devlet sınırlarının yalnızca tüm vatandaşların katıldığı bir referandum sonucunda değişebileceği önerisi yer alıyor.

KÜRTLERLE İLGİLİ MADDE

Anayasa taslağında, Arapçanın Suriye'nin resmi dili olduğu fakat ülke içerisindeki özerk Kürt yönetim organlarının Arapça ve Kürtçeyi eşit düzeyde kullanacağına ilişkin bir madde bulunuyor.

PARLAMENTO BAŞKANI GÖREVDEN ALABİLECEK

Taslakta, parlamentonun yetkilerinin de genişletilmesi teklif ediliyor. Buna göre, parlamento, savaş ilan edebilecek, devlet başkanını görevden alabilecek, anayasa mahkemesi üyeleri ile merkez bankası başkanını atayabilecek.

SİLAHLI KUVVETLER SİYASETE KARIŞMAYACAK

Taslak metninde, Suriye'yi korumakla görevli olacağı belirtilen silahlı kuvvetlerin dışında kalması gereken alanlarsa şöyle sıralanıyor: "Ordu, halk üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmayacak, siyasete karışmayacak, yetki devri sürecinde rol oynamayacak."

INTERFAX'IN GEÇTİĞİ METİNDE NELER VARDI?

Rus İnterfax ajansının geçtiği anayasa taslağı maddeleri de şöyleydi:

1- Suriye'nin Mevcut anayasasının 1’inci maddesi'nde ülkenin resmi adı “Suriye Arap Cumhuriyeti” olarak geçerken, taslakta ülkenin adı “Suriye Cumhuriyeti” olarak değiştiriliyor.

2- Suriye anayasasının 1'inci maddesinde ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılırken, bu durum taslakta da korunuyor. Ancak taslakta Kürtlere ‘özerklik’ verilmesini içeriyor.



3- Anayasanın 3’üncü maddesinde, İslam Hukuku, yasamanın temeli olarak belirlenirken, taslakta bu ifade yer almıyor



4- Anayasanın 3’üncü maddesinde Suriye Cumhurbaşkanının Müslüman olma zorunluluğu bulunurken taslakta bu madde kaldırılıyor



5- Taslakta, idari bölgelerin kendi dillerini seçme hakkı da tanınıyor. Bu durum Kürtçe’nin özerk bölgede resmi dil olmasının önünü açıyor.



6- Taslakta dikkat çeken diğer bir madde ise Cumhurbaşkanının görev süresinin, bir seferlik yedi yıllık dönemle sınırlandırılması. Bu da mevcut Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın yedi yıl sonra görevinden ayrılması anlamına geliyor.



7- Cumhurbaşkanı genelkurmay başkanı olmayı sürdürecek ancak yetkileri, oluşturulacak olan “Bölgeler Meclisi” tarafından kısıtlanacak.



8- Taslağa göre, anayasa mahkemesinin başkanını Cumhurbaşkanının yerine meclis seçecek.