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İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları

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İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları
İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybı, benzin fiyatlarına da yansıtılacaktır
Buna göre akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmiştir.

Yeni fiyatlandırma şöyle:
Kurşunsuz benzin 95 Oktanın Litresinde 1.42 kuruşluk indirim yapılarak 18.75 TL’den 17.33TL’ye, kurşunsuz benzin 98 Oktan 19.00 TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel Litresi 3.00 TL indirim yapılarak 21.07 TL’den 18.07 TL’ye ve Gazyağı’nda 2.44 kuruşluk indirim yapılarak 19.47 TL’den 17.02 TL’ye çekildi

 

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