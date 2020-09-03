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İstismar virüsü

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7 ayda 179 çocuk istismara uğradı, bu rakam yalnızca açığa çıkan.
İstismar virüsü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Paltformu’nun raporuna göre; 2020 yılının ilk 7 ayında 179 çocuk cinsel istismara uğradı. Koronavirüs salgını döneminde istismar olaylarının arttığını, çocukların dört duvar arasında faillerle aynı evde yaşamak sorunda kaldıklarını belirten platform üyesi Deniz Altuntaş, “Bunlar tespit edilebilen çocuk istismarlarıdır.  Bu veriler, ne yazık ki buz  dağının görünen küçük bir kısmıdır” dedi. 

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu’nun hazırladığı 2019 ve 2020 yıllarına ait çocuk istismarı raporuna göre; 2019 yılında medyaya 268, 2020 yılının ilk 7 ayında 179 çocuk cinsel istismara uğradı. 

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Raporda 2019 yılında yaşanan istismar olaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: “59 kişi tutuklandı. 23 zanlının kimliği tespit edilemedi. 21 kişi gözaltına alınırken 11 kişi serbest bırakıldı. 4 kişiye dava açıldı. 3 kişinin dosyası soruşturma aşamasında. 1 kişi de tutuklandıktan sonra tahliye edildi, 1 diğer kişi de tutuksuz yargılanıyor. 3 kişi de yargılanmayı bekliyor.”

Raporu değerlendiren Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyesi Deniz Altuntaş, “Kadın cinayeti haberleri şikayete bağlı olmaksızın direkt kamuya yansırken cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberlerinin ortaya çıkması gerek bu suçların üstünün örtülmesi gerek soruşturma ve dava süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı net sayının belirlenmesi zorlaşmaktadır. Şunun altını çizmekte fayda var, istismara maruz bırakılan çocukların sayısının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Hala haberdar olmadığımız çok fazla çocuk istismarı olmasının yanı sıra, evde, okulda veya yurtlarda dört duvar arasında gizli kalan ve açığa çıkarılmayan, üstü kapatılan, meşrulaştırılmaya çalışılan çocuk istismarları olduğunu biliyoruz” diye konuştu. 

SALGIN DÖNEMİNDE ŞİDDET VE İSTİSMAR ARTTI

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı Mart ayından itibaren çocuk istismarıyla ilgili haber sayısında çok ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan Altuntaş, “Kadınlar, o evlerde şiddete uğramaya devam etti, Virüs yüzünden dışarı çıkamadı, karakola gidemediği için şikayette bulunamadı, sesini çıkartamadı ve şiddet uygulayıcılarıyla aynı evde yaşamaya devam etti veya öldürüldü. Bu noktada çocuklar için de aynı durum ortaya çıktı; evde istismara maruz bırakılan, virüs nedeniyle evden uzaklaşamayan ve yardım bile isteyemeyen çocuklar, 4 duvar arasında faillerle beraber aynı evde yaşamaya devam etti. Bunu da şuradan anlıyoruz ki yeni normalleşme dediğimiz evlerden çıktığımız döneme girmemizle beraber çocuk istismarı haberlerinde ciddi bir artış yaşandı” diye konuştu. Temmuz ayı verilerine göre, istismar olaylarının bir önceki aya göre yüzde 39.6 oranında artığını gözlemlediklerini belirten Altuntaş, “Bu durum son dönemlerde adalete olan güvenin azalması, daha şikayet aşamasında yaşanmaya başlanan hak gaspları, kadınların ve çocukların adaleti özellikle sosyal medya üzerinden aramaya ve sağlamaya çalışması, sesini duyurmak için karakola gitmek yerine kendisine yardımcı olabileceğine inandığı bizleri araması gibi sonuçlarla beraber artış gösteriyor.” 

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