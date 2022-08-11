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İsveç’te öğrenciler sınıfta porno filmleri tartışacak

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İsveç'te bu yıl uygulamaya konulacak yeni müfredat kapsamında, ilkokul ve ortaokul seviyesinde öğrencilerin derslerde porno tartışacağı duyuruldu. İsveçli yetkililer, bu uygulamayla çocuklara 'iyiyi, kötüyü ve rızayı' göstermeyi hedefliyor.
İsveç’te öğrenciler sınıfta porno filmleri tartışacak

İsveç’te bu sonbaharda yürürlüğe girecek yeni müfredat kapsamında sınıflarda öğrencilerin porno filmleri tartışacağı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, müfredatta ‘seks ve birlikte yaşama’ bölümünün adı ‘seks, rıza ve ilişkiler’ olarak değiştirilirken, şimdi de sınıflarda cinselliğin her yönüyle ele alınacağı açıklandı. Bu sayede, öğrencilere ilişkiler ve cinsellik hakkında eleştirel bir duruş geliştirme imkanı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

The Big Porn Book adlı kitabıyla pornografinin sağlık, beyin ve toplum üzerindeki etkisini inceleyen bir analist olan Nina Rung, İsveç devlet yayın kanalı SVT’ye, öğrencilerin pornografiyle ilgili ciddi tehlikeleri ve sorunları anlamaları için bu derslerin fayda sağlayacağına inandığını” söyledi.

‘SINIRLARINI BİLMELERİ İÇİN ÖNEMLİ’

Rung, “15 yaşındaysanız ve ilk ilişkiniz varsa, aslında bir şiddet biçiminin ne olduğu hakkında ne bilebilirsiniz ki? Birinin size küçük düşürücü bir dil kullanması, size vurması, saçınızı çekmesi ya da boğazınızı sıkması sizce uygun mudur? Okullarda bunları da açıklığa kavuşturmayı planlıyoruz.” dedi.

Çocuklara zaten anaokulunda rızanın çok net bir şekilde öğretildiğini, her küçük çocuğa, eğer istemedikleri halde dokunulursa buna karşı çıkabileceklerini her daim vurguladıklarını belirten Rung, ‘Ancak ortaokul ve ilkokul düzeyinde bu durum pek tartışılmadı.” dedi.

Okullarda pornografiyi daha açık bir şekilde tartışmanın çocukların dijital arenada cinsel sınırlar hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağını umduğunu, örneğin, istenmeyen fotoğraflar gönderilmeye teşvik edilmenin uygunsuz olduğunu söyledi. Rung, yeni müfredat sayesinde çocuklara ‘rıza’nın tam olarak her ayrıntısıyla anlatılacağı da vurgulandı.

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