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İsviçre'den Moderna aşısına onay

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İsviçre'de mRNA teknolojisi kullanarak geliştirilen Moderna aşısına kullanım onayı verildi. Moderna'nın iş birliği yaptığı İsviçre merkezli ilaç firması Lonza'dan yapılan açıklamada, ilk dozların ay sonundan önce hazır olacağı belirtildi.
İsviçre'den Moderna aşısına onay

İsviçre'de mRNA teknolojisi kullanarak geliştirilen Moderna aşısına kullanım onayı verildi. Moderna'nın iş birliği yaptığı İsviçre merkezli ilaç firması Lonza'dan yapılan açıklamada, ilk dozların ay sonundan önce hazır olacağı belirtildi.

İsviçre'de kamu sağlığı kurumu Swissmedic, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen korona virüsü aşısına kullanım onayı verdi. Moderna aşısı, Pfizer/BioNTech'in ardından ülkede onaylanan ikinci Covid-19 aşısı oldu.

Moderna, İsviçre merkezli ilaç fırması Lonza ile geçtiğimiz yıl aşı üretimi için anlaşma imzalamıştı. Aşının içerisinde yer alan aktif bileşenlerin üretimden sorumlu Lonza'dan yapılan açıklamada, çalışmaların başladığı ve bu ay içerisinde ilk parti dozların hazır olacağı duyuruldu.

Vaka sayılarının yükseldiği ve Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarında artış kaydedilen İsviçre'de sağlık önlemlerinin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Buna göre, eczane ve marketler hariç gerekli olmayan tüm dükkanların kapatılması planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta, mevcut tedbirlerin şubat ayının sonuna kadar uygulanacağı duyurulmuştu

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