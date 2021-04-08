İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' dedi

Erdoğan'ın Ankara'da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmeyerek bir süre ayakta bırakılmasıyla ilgili konuşan Draghi, "Erdoğan'ın Komisyon Başkanı Von der Leyen'e yönelik tavrını kesinlikle doğru bulmuyorum. Uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılamaya çok üzüldüm. Bunlar hakkında birisi açık konuşmalı - Ne iseler onu söyleyelim - diktatörler..." dedi.

Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor” demişti. Çavuşoğlu,"(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" diye konuşmuştu.

Ne olmuştu

Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları salonda Avrupa Komisyonu Başkanı'na yer gösterilmemesi, dünya genelinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel, toplantı salonundaki tekli koltuklara otururken, Leyen bir süre ayakta kaldı ve daha sonra üçlü koltuğa oturdu. Leyen’in karşısındaki üçlü koltukta da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, #GiveHerASeat (Ona yer verin) etiketi ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemesine tepkilerini dile getirdi.

Özellikle kadın hakları hatırlatması ve cinsiyetçilik suçlaması yapan kullanıcılar, Konsey Başkanı Charles Michel'e de 'centilmenlik' hatırlatmasında bulundu.