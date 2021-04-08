  • BIST 1.417
  • Altın 459,948
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' dedi

» »
İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' dedi | Euronews
İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' dedi

Erdoğan'ın Ankara'da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmeyerek bir süre ayakta bırakılmasıyla ilgili konuşan Draghi, "Erdoğan'ın Komisyon Başkanı Von der Leyen'e yönelik tavrını kesinlikle doğru bulmuyorum. Uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılamaya çok üzüldüm. Bunlar hakkında birisi açık konuşmalı - Ne iseler onu söyleyelim - diktatörler..." dedi.

Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor” demişti. Çavuşoğlu,"(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" diye konuşmuştu.

Ne olmuştu

Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları salonda Avrupa Komisyonu Başkanı'na yer gösterilmemesi, dünya genelinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel, toplantı salonundaki tekli koltuklara otururken, Leyen bir süre ayakta kaldı ve daha sonra üçlü koltuğa oturdu. Leyen’in karşısındaki üçlü koltukta da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, #GiveHerASeat (Ona yer verin) etiketi ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemesine tepkilerini dile getirdi.

Özellikle kadın hakları hatırlatması ve cinsiyetçilik suçlaması yapan kullanıcılar, Konsey Başkanı Charles Michel'e de 'centilmenlik' hatırlatmasında bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis Libya'da konuştu: Türkiye'yle anlaşmayı iptal edin07 Nisan 2021 Çarşamba 17:12
  • Köln'de İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi07 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
  • AB liderleri Erdoğan ile görüştü: "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli; İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin kaygı nedeni"06 Nisan 2021 Salı 19:15
  • Yunanistan Başbakanı Libya'nın başkenti Trablus'a gidiyor: Miçotakis sınır dışı ettiği Menfi'yle görüşecek06 Nisan 2021 Salı 19:13
  • Donbas'ta Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların Saldırısında 2 Ukrayna Askeri Öldü06 Nisan 2021 Salı 13:42
  • İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Bir Yanardağda Oluşan Yarıktan Lav Püskürdü06 Nisan 2021 Salı 13:31
  • Srebrenitsa’daki Soykırımı İnkâr Eden Karadağlı Bakanın Görevden Alınması İsteniyor06 Nisan 2021 Salı 12:59
  • Fransa'nın Hindistan'a Savaş Uçağı Satışında Yolsuzluk Skandalı06 Nisan 2021 Salı 12:15
  • Futbol sahası büyüklüğünde asteroit Dünya'ya yaklaşıyor!06 Nisan 2021 Salı 09:48
  • Covid-19 aşısı için turistlerin akın ettiği Sırbistan'da halk aşı olmaktan çekiniyor05 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti