  • BIST 1.116
  • Altın 461,233
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6936
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

İtalya, Kovid-19 Aşısı Gönüllü Deneylerine Başladı

» »
İtalya, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine bugün başladı.
İtalya, Kovid-19 Aşısı Gönüllü Deneylerine Başladı

İtalya, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine bugün başladı.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Sağlık Direktörü Francesco Vaia, basına yaptığı açıklamada, "Grad-CoV2" adını verdikleri aşının gönüllüler üzerindeki denemelerinin ilk aşamasına başladıklarını belirtti.

Vaia, "Bu aşamada, verilen dozun hastaya yan etkisi olup olmadığına bakılacak ve söz konusu dozun organizma içinde nötralize edilmesi gereken antikorlar üretebilme kapasitesi var mı ve viral replikasyonu durdurabiliyor mu, bunlar gözlemlenecek." dedi.

Francesco Vaia, aşının sonucunu öğrenmek için doz verilen deneklerin 12 hafta boyunca gözleneceğini, söz konusu çalışmanın toplamda 24 hafta süreceğini kaydetti. 

Vaia, aşı deneylerini, ikinci ve üçüncü aşamada, virüsün yüksek şekilde yayıldığı Brezilya ve Meksika gibi yerlerde denemek istediklerini belirterek, "Her şey yolunda gider, bu denemeyi yıl içinde bitirirsek, şimdi hızlı ve başarılı olursak, bahara kadar ticari düzeyde kullanabileceğimiz aşıya sahip olabiliriz." ifadesini kullandı.

Araştırma Bakanlığı Lazio Bölgesel Yönetimi ve Ulusal Araştırmalar Merkezi'nin 8 milyon avro kaynak ayırdığı aşı çalışmasına şu ana kadar 90 gönüllünün kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Bugün ilk dozu alan gönüllünün 50 yaşında bir erkek olduğu ve yakın zamanda işi nedeniyle Basra Körfezi'ne gideceği için aşının üzerinde denenmesine izin verdiği basına yansıdı. 

YENİ VAKA SAYILARI İKİ GÜNDÜR 1000'İN ÜZERİNDE

İtalya’da Kovid-19 salgınında günlük yeni vaka sayıları, iki gündür 1000'in üzerinde seyrediyor. Ülkede, dün 1210, önceki gün ise 1071 yeni vaka kaydedildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde, yeni vakaların yarısının tatilden dönenler olduğu, bu nedenle yoğun nüfuslu Lazio ve Lombardiya bölgelerinde vakalarda hızlı artış görüldüğü aktarıldı.

Yeni vakaların önemli bir bölümünün kaynak noktası olduğu belirtilen, popüler tatil beldesi Sardinya Adası'ndan dönenlere de liman ve havaalanlarında zorunlu test yapılmaya başlandı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle şubat ayından bu yana 35 bin 437 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 395 bini geçti23 Ağustos 2020 Pazar 17:40
  • Bir Haftada Saptanan Yeni Tip Koronavirüs Vakası Sayısı 8523 Ağustos 2020 Pazar 14:30
  • Araştırma: Covid-19 hastası çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıyor23 Ağustos 2020 Pazar 09:53
  • Kornonavirüs: Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:59
  • Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:39
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer'den 'umumi tuvalet' uyarısı22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:07
  • Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 232 Bin’i Geçti22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:05
  • Güney Kıbrıs’a 2021’de ulaşacak Korona aşısı bedava yapılacak22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:30
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:44
  • Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti