  • BIST 1.497
  • Altın 456,088
  • Dolar 7,3514
  • Euro 9,0367
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

İtalya’da 6 Gün Önce Aşı Olan Doktor Covid-19'a Yakalandı

» »
İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı
İtalya’da 6 Gün Önce Aşı Olan Doktor Covid-19'a Yakalandı

İtalya’da koronavirüse (Covid-19) karşı aşılamaların başlamasının ardından bir kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco’nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

"POZİTİF ÇIKTIM AMA..."

Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

 

“ANCAK 2. DOZDAN SONRA TAM KORUMA SAĞLANIYOR"

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1’inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor” dedi.

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona Virüsü Aşısıyla İlgili Uzmanlardan Flaş Uyarı04 Ocak 2021 Pazartesi 10:12
  • Bilim Kurulu Üyesi Yanıtladı: Her Sene Aşı Olacak Mıyız?04 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
  • Pfizer Aşısı Olan Doktor Koronavirüse Yakalandı: Pozitif Çıktım Ama Tekrar Aşı Olurum Dedi04 Ocak 2021 Pazartesi 09:58
  • DMD Hastalarına Farkındalık Sağlamak Gelişimleri Açısından Büyük Önem Taşıyor!04 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
  • Eve kapanma "duygusal yeme bozukluğunu" arttırdı... Dr. Yavuz: Mideniz değil, duygularınız aç03 Ocak 2021 Pazar 22:50
  • Kovid-19 Salgının İkinci Dalgası Almanya’yı Sert Vurdu03 Ocak 2021 Pazar 22:20
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Milyonu Geçti03 Ocak 2021 Pazar 21:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 60 Milyonu Geçti03 Ocak 2021 Pazar 20:15
  • Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda şaşırtan sonuç02 Ocak 2021 Cumartesi 22:45
  • Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli son durumu açıkladı!02 Ocak 2021 Cumartesi 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti