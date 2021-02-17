  • BIST 1.543
  • Altın 403,392
  • Dolar 7,0099
  • Euro 8,4522
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

İtalya’da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

» »
İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.
İtalya’da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna’da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Etna yanardağının güneydoğu kraterinde bugün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna’dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi. Etna’daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya’nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi. Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, ocakta kaydedilmişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Krala hakaretten hapis cezası verilen İspanyol rapçi kendini üniversiteye kilitledi15 Şubat 2021 Pazartesi 23:24
  • İskoçya'da Dondurucu Soğukta Yemek Sırası Bekleyen Evsizlerin Görüntüsü Tepkilere Yol Açtı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • Hollanda'da Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
  • Avrupa havalimanlarında yolcu alarmı13 Şubat 2021 Cumartesi 10:52
  • Brexit sonrası Amsterdam Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük finans merkezi haline geldi12 Şubat 2021 Cuma 17:43
  • Yunanistan'da 'kampüs polisi' tasarısını protesto eden öğrencilere polis müdahalesi11 Şubat 2021 Perşembe 22:03
  • Almanya Başbakanı Merkel'den Mutasyon Uyarısı11 Şubat 2021 Perşembe 15:15
  • AB Komisyonu Aşı Stratejisindeki Hatalarını Kabul Etti, Toplu Alım Kararını Savundu10 Şubat 2021 Çarşamba 15:09
  • Yunanistan ile İsrail arasında 'aşı pasaportu' anlaşması09 Şubat 2021 Salı 22:46
  • "Avrupa'nın En Yaşlı İnsanı" Rahibe Lucile Randon, Kovid-19'u Yendi09 Şubat 2021 Salı 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti