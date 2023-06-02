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İtalya’da göçmen teknesi faciasında soruşturma sürüyor

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İtalya'nın güneyindeki Cutro beldesi açıklarında şubat ayında, içindeki düzensiz göçmenlerle batan tekneye kurtarma operasyonu yapılmaması ve müdahalede geç kalınmasına yönelik çok sayıda kişinin soruşturulduğu bildirildi.
İtalya’da göçmen teknesi faciasında soruşturma sürüyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 26 Şubat’ta Cutro beldesi açıklarında batan ve 94 düzensiz göçmenin can verdiği olaya dair Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının tekneye faciadan önce kurtarma operasyonu yapılmamasına dair sorumluları tespit çalışmaları sürüyor.

Soruşturmada adı geçen şüphelilerin, tekneye Akdeniz’de gerekli yardımı yapabilecek kurtarma mekanizmasında yer alan kişiler olduğu belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, Akdeniz’deki kurtarma operasyonuyla ilgilenen resmi kurumlar arasında yer alan İtalya Mali Polisi, İtalya Sahil Güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansının Roma’daki ofisleri için arama emri verildiği ifade edildi.

Crotone Cumhuriyet Savcısı Giuseppe Capoccia ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, “Frontex nezdinde arama yapılmadı ama soruşturmanın genel çerçevesi budur. Aramalardan ziyade soruşturmayı tamamlamak için eksik olduğunu düşündüğümüz unsurlar üzerinde gerekli işlemleri yapıyoruz.” ifadesini kullandı. Capoccia soruşturmada şüpheliler olduğu bilgisini de teyit etti.

Söz konusu soruşturmanın amacının, göçmenleri kurtarmak için faciadan önce müdahale edilmemesinin nedenlerini ve müdahaleyle alakalı mevzuata uyulup uyulmadığını tespit etmek olduğu kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İtalya’nın güneyindeki Cutro açıklarında 26 Şubat sabaha karşı 04.00 sularında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu tekne batması sonucu 94 kişi yaşamını yitirmişti. Tekne faciasının ardından kamuoyunda faciadan önce tekneye gerekli müdahalenin yapılmadığına dair tartışma başlamıştı. Tekneyi 25 Şubat'ta İtalya açıklarında Frontex’e ait bir hava devriyesinin tespit edip İtalyan makamlarına haber verdiği belirtilmişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise 7 Mart’ta Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Frontex'in o gece tekneyi tespit ettiğini ancak herhangi bir tehlikeli durum raporlamadığını ayrıca söz konusu tekneyi bulmak için açılan 2 Mali Polis devriye botunun kötüleşen deniz koşulları sebebiyle dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

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