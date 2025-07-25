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İtalya’dan o yasaya ilk onay: Kadın cinayetlerine ömür boyu müebbet

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İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin hazırladığı ve kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısı, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato’da oy birliğiyle kabul edilerek yasama sürecinde ilk onayını aldı.
İtalya’dan o yasaya ilk onay: Kadın cinayetlerine ömür boyu müebbet

Önceki gün yapılan oylamada 200 sandalyeli Senato’dan yasa lehine 161 oy çıkarken, aleyhte oy kullanılmadı.

113 KADIN CİNAYETİ

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin de onay vermesi durumunda yasalaşacak. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngören tasarı ayrıca kadın cinayeti suçundan hüküm giyenler için hapishane içi ayrıcalıklar konusunda daha sıkı koşullar getirmeyi, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine yönelik yükümlülükleri güçlendirmeyi öngörüyor. Son dönemde kadınlara yönelik şiddetin artması ve geçen yıl işlenen 113 kadın cinayeti kamuoyunda infial yaratmış ve bunun üzerine İtalyan hükümeti harekete geçmişti. Tasarı geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

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