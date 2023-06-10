  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı

» »
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin, İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.
İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı

Bakan Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir işbirliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler.” ifadesini kullandı.

İtalyan basınında da İtalyan özel kuvvetlerinin, Napoli körfezindeki gemiye 2 helikopterle birlikleri indirdiği ve İtalyan Mali Polisi’nin de yer aldığı polis ekiplerinin gemiye çıkarak incelemelerde bulunduğu belirtildi.

MarineTraffic isimli internet sitesinin verilerine göre gemi, Napoli limanı açıklarında bulunuyor.

Bakan Crosetto, katıldığı bir forumda gemiyi alıkoyan kaçak göçmenlere yönelik İtalyan özel kuvvetlerince operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Crosetto, “Napoli yakınlarında, kaçak göçmenler tarafından alıkonulan bir Türk gemisi var. Gemiye İtalyan özel kuvvetleri müdahale ediyor. Onlar, geminin kontrolünü tekrar ele aldılar ve mürettebatı serbest bırakıp kaçak göçmenleri etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Nasıl geliştiğini bilmediğimiz şekilde 15 kaçak göçmen var, bunlardan 2-3’ü silahlı. Bu kişiler, 22 mürettebatı alıkoyup Türk gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Brindisi’de konuşlu özel kuvvetler, müdahale etti.” ifadelerini kullanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20’de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, “Yalova’dan Fransa’nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği” aktarılmıştı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma’nın onayı doğrultusunda İtalya’nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, “MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00’de Napoli’ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği’nden Kanada’ya itfaiyeci desteği08 Haziran 2023 Perşembe 20:56
  • AB’den oturma ve çalışma izni konusunda yeni adım08 Haziran 2023 Perşembe 17:41
  • Papa Franciscus ameliyat oldu08 Haziran 2023 Perşembe 11:34
  • NATO tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor07 Haziran 2023 Çarşamba 20:15
  • Almanya’da göçmen operasyonuna Türkçe isim07 Haziran 2023 Çarşamba 19:24
  • Almanya’nın Ankara büyükelçiliğinden vize mesajı06 Haziran 2023 Salı 19:54
  • İsveç’ten NATO açıklaması: Tek karar mercii Türkiye06 Haziran 2023 Salı 14:20
  • Fransa’da emeklilik protestosu alarmı: ‘Yurt dışından aşırı solcular katılacak’06 Haziran 2023 Salı 11:53
  • İsveç’te PKK ve terörist elebaşı paçavralarıyla Türkiye’yi protesto ettiler05 Haziran 2023 Pazartesi 13:28
  • Alman bakandan eleştiri04 Haziran 2023 Pazar 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti