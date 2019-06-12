İYİ Parti: "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalmakta"

Başkanlık divanı sonrasında partisi adına basın açıklaması yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, “Doğu Akdeniz’de savaş tamtamları çalmakta” dedi.

Paçacı, konuşmasında şunlara yer verdi: “Doğu Akdeniz’de savaş tamtamları çalmakta,

Irak’ın Kuzey bölgesinde ve Suriye’de Mehmetçiklerimiz teröristler tarafından şehit edilmekte, Ege adaları ve Balkanlarda sular ısınmaktadır.

Türkiye bu konulara dikkatini yoğunlaştırması gerekirken, iktidarın ihtirasları neticesinde, hala daha İstanbul seçimlerini konuşmaya devam etmektedir.

Ülkemizin İstanbul seçimlerine sıkıştırılmış olması, en hafif tabiri ile iktidarın beceriksizliği ve iş bilmezliğinin eseridir.

Ülkeyi yönetmekten sorumlu makamlar bütün hayati meseleleri bırakmış, 81 ilden biri olan İstanbul ilinin seçimlerine odaklanmışlardır”