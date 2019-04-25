  • BIST 94.044
  • Altın 244,990
  • Dolar 5,9386
  • Euro 6,6210
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

İYİ Parti'de Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı

»
İYİ Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu üyesi Özcan Pehlivan'ın da aralarında yer aldığı yaklaşık 30 partili, bugün basın açıklaması yaptı.
İYİ Parti'de Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı

İYİ Parti'nin İzmir'deki kurucu ilçe başkanları, kurucular kurulu üyeleri, üst kurul delegeleri ve kurucu ilçe yönetim kurulu üyeleri, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Genel Başkan Meral Akşener'e olağanüstü büyük kurultayın toplanması için çağrıda bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu üyesi Özcan Pehlivan'ın da aralarında yer aldığı yaklaşık 30 partili, bugün basın açıklaması yaptı.

Bayraklı'da toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları İl eski Başkanı Doğukan Demirel, şunları söyledi:

"Her türlü olumsuz koşula tehditlere zorlama ve baskılara rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili kaygıları olan, milletimizin daha müreffeh bir istikbale sahip olmasını amaçlayan, daha önce siyaseten herhangi bir aidiyeti olmayan binlerce inanmış vatandaşımızın da katkılarıyla kurulan partimizin, ne yazık ki ilk gün kurulduğu felsefeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 24 Haziran seçimleri sonrasında teşkilatımızın kurucu unsurlarının ekseriyeti ile ilgili alınan atama kararları, kurucularımızı ve parti tabanımızı son derece rahatsız etmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki partimizin genel merkez yönetim kademesindeki bazı isimlerin başarısızlığı olumsuz sonucun en önemli nedenidir. Bu nedenle geçen süre zarfında yaşanan iki seçimde de arzu edilmiş sonuçlar alınamamıştır. Kitlelerin partisi olarak iktidara gelme amacıyla kurulan ve bu yolda büyük bir ümit olan partimizin yerel seçimlerde aldığı sonuçlar düşündürücüdür. Teşkilatımızı ve parti tabanımızı rahatsız eden sebeplerin kuruluş felsefemizden uzaklaştırarak her iki seçimde de yaşanan başarısızlıkta önemli rol oynamış olan isimlerin ve nedenlerin muhasebesini yapmak, kuruluş günlerine dönmek için Genel Başkanımız Meral Akşener'in ivedilikle olağanüstü büyük kurultayı toplaması için çağırmaya, genel idare kurulumuzu bu doğrultuda karar almaya davet ediyoruz."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP kulislerinde yerel seçim sonrası izlenecek yol haritası için hangi seçenekler konuşuluyor?25 Nisan 2019 Perşembe 09:13
  • "Davutoğlu'nun manifestosu, ıslahat için referans bir metin"25 Nisan 2019 Perşembe 09:03
  • Metrobüste kadını taciz eden şahıs tutuklandı24 Nisan 2019 Çarşamba 22:11
  • YSK'dan peşpeşe İstanbul kararları24 Nisan 2019 Çarşamba 22:10
  • İstanbul Küçükçekmece'de ikinci cinsel istismar skandalı!24 Nisan 2019 Çarşamba 20:33
  • CHP’nin uyuşturucuyla mücadele önerisine AKP’den ret24 Nisan 2019 Çarşamba 19:21
  • The Independent: Türkiye'nin 'Komünist Başkan'ı tüm dünyaya model oluşturacak sosyalist şehir için çalışacak24 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
  • Erdoğan: Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine meydan verenler bizi karşılarında bulur24 Nisan 2019 Çarşamba 16:07
  • Saldırgan Osman Sarıgün: Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş24 Nisan 2019 Çarşamba 16:06
  • CHP sordu: YPG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi tarihte başladı?24 Nisan 2019 Çarşamba 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti