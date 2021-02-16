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Jaguar 2025'ten İtibaren Sadece Elektrikli Araç Üretecek

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 Lüks otomobil markası Jaguar, 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araç üretecek.  Jaguar, şirketin 2039 yılına kadar karbon nötr olmasının hedeflendiği belirterek, üretilen araçların tamamen elektrikli olmasının planlandığı duyurdu.
Jaguar 2025'ten İtibaren Sadece Elektrikli Araç Üretecek

 Lüks otomobil markası Jaguar, 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araç üretecek.  Jaguar, şirketin 2039 yılına kadar karbon nötr olmasının hedeflendiği belirterek, üretilen araçların tamamen elektrikli olmasının planlandığı duyurdu.

İLK ELEKTRİKLİ LAND ROVER MODELİ 2024'TE

Tüm Jaguar Land Rover araçlarının 2030'a kadar tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada ayrıca gelecek 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelinin çıkarılmasının, ilk elektrikli Land Rover modelinin ise 2024'te piyasaya sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan şirketin elektrifikasyon teknolojileri ve ilgili hizmetler için yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım yapmasının planlandığı bildirildi.

Lüks otomobil markalarından Bentley Motors da geçen yılın kasım ayında, 2030'a kadar tamamen elektrikli model yelpazesine geçiş yapacağını duyurmuştu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors ise (GM) geçen ay, 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak sadece elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

İngiliz Jaguar Land Rover, 2013 yılında Hindistanlı Tata Motors grubu tarafından satın alınmıştı.

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