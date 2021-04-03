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Johnson and Johnson 12-17 yaş aralığına koronavirüs aşı denemelerine başladı

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Johnson and Johnson aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini açıkladı.
Johnson and Johnson 12-17 yaş aralığına koronavirüs aşı denemelerine başladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Johnson and Johnson aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada, klinik deneylerin faz 2 aşamasında olduğu belirtilerek, Coronavirüs aşılarının önce 16-17 yaş aralığındaki gönüllüler üzerinde deneneceği, daha sonra testlerin 12 yaşa doğru indirileceği kaydedildi.  

Açıklamada, Coronavirüs ergenlerde hastalık komplikasyonları kadar eğitim, akıl sağlığı ve sosyal durumları üzerine de derin etkisi olduğuna dikkat çekilerek, “Günlük hayata dönme hedefiyle virüsün yayılmasına karşı mücadeleye yardımcı olmak için her yerde herkes için aşılar geliştirmemiz hayati önem taşıyor” ifadeleri paylaşıldı.

  ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da 16 Mart’ta salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda Koronavirüs aşı çalışmasına başladığını bildirmişti.

  ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemelerin başladığı, faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denemelerin yapılacağı kaydedilmişti. 

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