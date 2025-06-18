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Kaçaklar mahkemede...

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KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan biri Pakistan, dördü Bangladeş uyruklu 5 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede...

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 14 Haziran 2025 tarihinde Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiklerini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Sohidol Islam'in   20.06.2023 tarihinde KKTC'ye 30 günlük ön izin vizesi ile geldiğini ve 20.07.2023 tarihinden itibaren toplam 695 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.  Polis Akibul Islam'in 07.07.2024 tarihinden itibaren 324 gün, Alamgir Howladr’ın 26.09.2024 tarihinden itibaren 261 gündür, Pakistanlı Adnan Khan'ın 13.05.2024 tarihinden itibaren 367 gündür, Muhammad Tanveer'in 30.04.2024 tarihinden itibaren 410 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlandığını belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.  Mahkemede söz alan zanlılar Sohidol Islam, Adnan Khan ve Muhammad Tanveer patronların sürekli kendilerini oyaladıklarını, çalışma izni çıkaracaklarını söylediklerini ancak sözlerini tutmadıklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına, 3 zanlıyı kaçak çalıştıran işverenlerin tespit edilmesi için soruşturma başlatılmasına emir verdi.

 

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