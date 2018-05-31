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Kaçamak yanıtlar veren Savunma Bakanı'nın sözünü kesip yayını bitirdi

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''Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın'' sözüyle tanınan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, canlı yayında, ABD Başkanı Donald Trump gibi konuşmaktan pişman olup olmadığı sorusuyla karşılaştı.
Kaçamak yanıtlar veren Savunma Bakanı'nın sözünü kesip yayını bitirdi

Sunucu, net yanıt istediğinde ısrar etmesine rağmen bakanın üç sefer lafı dolandırması üzerine mülakatı sona erdirdi.

İngiltere'de en çok izlenen özel kanallardan ITV'nin sabah programı (Good Morning Britain) sunucusu Richard Madeley, Savunma Bakanı Gavin Williamson'la yaptığı mülakatı yarıda kesti. Olay canlı yayın sırasında gerçekleşti.
Martta Skripal vakası gerekçesiyle Londra'nın 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesine Moskova'nın olası misillemesi hakkındaki soruyu ''Rusya çekip gitsin ve çenesini kapasın'' diye yanıtlaması Williamson'ın gündemine getirildi.

Savunma Bakanı'na Rusya ve Skripal vakası hakkında değerlendirme yaparken 'Trumpvari' bir dil kullanmaktan pişman olup olmadığını soran Madeley, Williamson'ı lafı dolandırmadan net bir yanıt vermesi yönünde uyardı.

'AMİYANE KONUŞMAKTAN PİŞMAN MISINIZ?'

Bütün olayı baştan sona anlatmaya koyulan Savunma Bakanı'nın sözünü kesen Madeley şöyle konuştu:

''Hayır, hayır, Sayın Williamson, size çok net bir soru sordum. Amiyane bir dil kullanmış olmaktan pişman mısınız? Soruya yanıt verebilir misiniz? Bunun çok amiyane bir ifade olduğunu hissediyor musunuz?''

'SİZİN ANLATTIKLARINIZI BİZ ZATEN BİLİYORUZ'

Savunma Bakanı bir kez daha ''İngiltere'nin bir kentinde yurttaşlarımıza karşı Rusya'nın eylemlerini herkes gördü bence'' diye lafı dolandırınca sunucu ısrar etti:

''Bizim zaten bildiğimiz bir şeyden söz ediyorsunuz. 'Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı' ifadesiyle Trumpvari bir dil kullanmaktan pişman mısınız?''

'MADEM YANITLAMIYORSUNUZ, O ZAMAN BİTTİ'

Ama Savunma Bakanı kaçamak konuşmaya devam edince sözünü kesen sunucu ''Yanıtlamayacaksınız, değil mi? Tamam, röportaj sona erdi, çünkü soruyu yanıtlamıyorsunuz'' diye noktayı koydu.

AHH BU SİYASETÇİLER…

Bunun üzerine yasadışı yaban hayvan ticaretine karşı kampanya için bir safari parkında bulunan bakanla bağlantı kesildi. Birlikte programı sunduğu Charlotte Hawkins'e dönen Madeley ''Bu siyasetçiler ne biçim şey'' dedi.

Derhal sosyal medyada Williamson alay konusu olurken Madeley'e övgü yağdı. Ama bakanın sözünün sürekli kesilmesini eleştirenler de çıktı.

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