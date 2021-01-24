Kaçırılan Türk gemisi ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan duyurdu...

Nijerya açıklarında M/V Mozart isimli Türk gemisi, korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı da geminin 4. kaptanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gemi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye rahmet diliyorum" dedi.

Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir.



Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum.



15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir. https://t.co/GPKOHeChbA — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 24, 2021

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kaptanla görüştüğünü, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini söylemişti.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

"KORSANLAR DÖNÜŞ SAĞLAMADI"

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı.

"VEFAT EDEN AZERBAYCANLI KARDEŞİMİZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız

TÜRKİYE'NİN LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ KONUŞTU

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türkiye'nin Librevil büyükelçisi, "Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin port gentil limanına demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz" dedi.

TÜRKİYE MÜRETTEBATIN BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATTI

Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

GEMİ GABON PORT-GENTİL LİMANI'NA HAREKET ETTİ

Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

AA'nın aldığı bilgiye göre, Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana Türkiye saatiyle 09.00'da ulaşması bekleniyor.

Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi.

Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.

BODEN DENİZCİLİK'TEN KORSANLARIN BASKININA UĞRAYAN TÜRK GEMİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler."

"Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."