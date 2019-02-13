Kalkanlı Bölgesinde Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Kalkanlı bölgesindeki iki sokakta yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Kalkanlı bölgesindeki Papatya ve Ortans sokaklarında sabah 09.00- 16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.
Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.
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