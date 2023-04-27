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Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal edildi

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Söylentiler Artınca Resmi Açıklama Geldi: Kalp Krizi Geçirip Hastaneye Kaldırıldığı Doğru Değil
Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erdoğan'ın bugünkü programları da iptal edildi

Dün canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu üzerine söylentiler arttı. Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı söylentileri konuşulurken İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanmış, yayın yarıda kesilmişti. Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılacak mitinglere katılmayacağı duyurulmuştu.

Erdoğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından Perşembe günü yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılacağını duyurdu. Ayrıca Mersin mitinginin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kandemir şu ifadeleri kullandı:

- Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.
 

ORTAK YAYIN İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle yapılması planlanan ortak canlı yayının da iptal edildiği belirtildi. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayını da iptal edildi." açıklamasını paylaştı.

 

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