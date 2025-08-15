Kamuda örgütlü 5 sendikadan "maaş ve vergi adaleti" talebi

  • BIST 10847.76
Kamuda örgütlü 5 sendika, eşit işe eşit ücret, vergide adalet ve imzalanan protokollerin uygulanmasını talep ederek, kamu çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacaklarını duyurdu.
Kamuda örgütlü 5 sendika, kamuda eşit işe eşit ücret, vergide adaleti ve protokollerin uygulanmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ortak açıklama yaparak, kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirdi ve taleplerini yineledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş'in yaptığı ortak açıklamada, kamu çalışanlarının sırtına yüklenen haksızlıklar olduğunu, kamu kaynaklarının peşkeş çekildiğini, kamu görevlilerinin itibarsızlaştırıldığını iddia ederek, “Hükümetin oyalama ve zaman kazanma taktiklerine artık tahammülümüz kalmadı” dedi.

“Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasanın kaldırılmasını talep eden Maviş, yasanın kaldırılmasını ve eşit işe eşit ücret sağlanmasını istedi. Maviş, kamusal alanlara yatırım, kamu hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi gibi taleplerde de bulundu.

Sadece kamuda değil, özel sektörde de en az kazanandan çok, en çok kazanan az vergi alındığını savunan Maviş, “Bu düzen çarpıktır. Vergi dilimleri, muafiyetler ve matrahlar güncellenmeli; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır” dedi.

2023 yılında Başbakan ile imzalanan protokole işaret eden Burak Maviş, 24 Eylül 2024 tarihli yazılı taleplerinin hala yerine getirilmediğini savunarak, masadan kaçma eleştirisi yaptığı hükümetin sorumluluklarını görmezden geldiğini iddia etti.

Seçim hesaplarının figüranı olmayacaklarını ifade eden KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, kamu çalışanlarının sabrının tükendiğini söyledi.

“Hükümetin atmadığı her adım, görmezden geldiği her talep sandıkta önüne çıkacak” diyen Maviş, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili seçim yasakları biter bitmez hem Meclis’te, hem de sokakta taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Açıklamanın sonunda, kamuda yetkili beş sendikanın "imzalanan protokollerin gerekleri yerine getirilsin", "Göç Yasası’ndan kaynaklanan eşitsizlikler giderilsin" ve "Vergide adalet sağlansın" talepleri dile getirildi.

