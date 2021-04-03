Kanada'da 'gizemli' beyin hastalığı alarmı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın New Brunswick eyaletinde halk sağlığı görevlileri, bir süredir bölgede nedeni bilinmeyen 43 şüpheli nörolojik vakayı inceliyor.

The Guardian'daki habere göre uzmanlar deli dana olarak da bilinen Creutzfeldt-Jakob hastalığına benzer semptomlar için halkın dikkatli olmasını istedi.Sağlık görevlileri konuya ilişkin "Farklı ulusal gruplar ve uzmanlarla işbirliği yapıyoruz; ancak şu anda net bir neden tespit edilmedi” açıklamasında bulundu.



New Brunswick'in araştırmasını yöneten nörolog Dr. Alier Marrero, "Bunun bir deli dana hastalığı olduğunu gösteren kanıtımız yok" dedi ancak incelemelerin sürdüğünü belirtti.2015'te hastalığa yönelik yalnızca tek bir şüpheli vaka kaydedilirken, sayı yıllar boyunca arttı. 2019'da 11 vaka ve 2020'de 24 vaka görülürken 5 kişinin de hastalıktan öldüğü belirtildi.



Konuyla ilgili Marrero "Buna neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimizher geçen gün daha fazla vaka görmeye başladık" dedi.

Sağlık yetkilileri, vakaların tam yerini ise açıklamayı reddetti.