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Kanser Hastalarına Yardım Derneği: “Covid-19 Salgını Nedeniyle Çok Zor Günler Geçiriyoruz”

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dernek olarak pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirtti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği: “Covid-19 Salgını Nedeniyle Çok Zor Günler Geçiriyoruz”

Kocaismail, Girne’de faaliyet gösteren kadın giyim mağazası Bostancı Center’e derneğe yaptığı kıyafet bağışından dolayı teşekkür etti.


KHYD Başkanı Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bostancı Center’in derneğe etiketli ürünler bağışladığı ve bu ürünlerin satışa sunularak dernek için gelir elde edildiğini ifade edilerek, bunun, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen dernek için büyük bir destek olduğu belirtildi.

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