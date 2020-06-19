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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi

Bu yıl, 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel kurulumuz, Covit-19 nedeniyle,kısıtlı bir sayı ile 27 Haziran 2020’ye  ertelemiştir.

          Küçük bir salonda, Lefkoşa’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (TC Lefkoşa Büyükelçiliği Arkası’nda) 117 kişilik sınırlı bir sayı ile gerçekleşecektir.

         Yönetime girmek veya, Genel Kurulda bulunmak arzusunda olan üyelerimiz, en geç 24 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar 22 70 585 – 22 89 807- 0542 853 11 21 no’lu telefonlardan bizlere ulaşabilirler.

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