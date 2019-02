Kanser sonrası meme onarma ameliyatlarıyla ilgili yanlış bilinenler

Kadınların korkulu rüyası meme kanserinin tedavisinde günümüzde çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Üstelik bu gelişmeler sadece tedaviyle de sınırlı değil. Hastalık nedeniyle kaybedilen memenin onarımında da büyük bir aşama kaydedildi. Artık doğalından farksız memeler oluşturulabiliyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, meme onarımının hastaların psikolojik durumlarını güçlendirerek hastalıkla da daha iyi mücadele etmelerini sağladığını belirtirken, günümüzde meme onarımında kullanılan protezlerin kalitesinin ve ömrünün uzadığını vurguladı.

Prof.Dr. Şükrü Yazar “Meme onarımı kozmetik bir ameliyat değil, hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun yerine konulmasıdır. Yaptığımız onarımlarda estetik sonuçları daha iyi, daha güzel, doğal memeler elde etmek mümkün hale geldi. Örneğin meme başı alınmışsa meme başının etrafındaki koyu halkayı dahi doğalına benzer oluşturabiliyoruz” dedi. Buna karşın toplumda doğru bilinen birçok yanlış olduğunu, bu nedenle pek çok kadının bundan mahrum kaldığını belirten Prof.Dr. Şükrü Yazar, doğru bilinen 8 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

YANLIŞ: MEME ONARIMI YAPTIRIRSAM KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ GİBİ TEDAVİLERİM AKSAR!

DOĞRUSU: Bu inanış kesinlikle yanlış. Mastektomi yani memenin alınması ameliyatı ve eş zamanlı meme onarımı yapıldığında kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler aksamaz. Bu hastalar ameliyat sonrası hiçbir kısıtlama olmadan tedavilerini zamanında alabiliyorlar.

YANLIŞ: MEME ONARIMI AMELİYATLA EŞ ZAMANLI YAPILAMAZ!

DOĞRUSU: Hastalar önce mastektomi yapılıp memesinin alınacağını, bir süre sonra kemoterapi ve radyoterapi görüp daha sonra meme yapımına başlanabileceğini sanıyorlar. Ancak artık dünyada yaygın yöntem, güncel teknik; eş zamanlı meme onarımı yapılması. Mastektomi esnasında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı da aynı seansta memeyi onarabiliyor.

YANLIŞ: MEME ONARIMI SADECE PROTEZ YA DA İMPLANTLA YAPILIR!

DOĞRUSU: Hastalar memelerinin onarımında sadece protez ya da implant kullanılacağını sanıyorlar. Oysa hekimlerin tecrübesi sayesinde artık hastanın kendi dokuları kullanılarak da meme yapılabiliyor. Bu dokular karın bölgesinden, sırt bölgesinden, kalça bölgesinden ya da bacağın üst tarafındaki dokulardan getirilerek yapılabiliyor.

YANLIŞ: RADYOTERAPİ YAPILACAKSA İMPLANT YA DA PROTEZ KONULAMAZ!

DOĞRUSU: Sanılanın aksine eş zamanlı ameliyat yapılacaksa ve hastalar radyoterapi alacaksa o zaman genellikle daha sonra değiştirilebilir implant ya da protez konuluyor. Bunlara expander deniliyor. Önce expander konuluyor, ardından bu expanderlar şişiriliyor. Hastalar radyoterapilerini görüyorlar ve o expanderların üzerine ışınlarını alıyorlar. Sonra Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı expanderları çıkarıp kalıcı protez uyguluyor. Bazen de doğrudan kalıcı protez konulup onun üzerine ışın alınabiliyor.

YANLIŞ: HASTALIĞIM NÜKS EDERSE GÖRÜLMEYİP ATLANABİLİR!

DOĞRUSU: Hastalar, memesinde protez ya da implant varken ya da oraya doku getirilmişken, hastalığın nüks etmesi durumunda görülmeyip atlanabileceğini düşünüyorlar. Oysa hastaların bu tür ameliyatlar yapıldıktan sonra düzenli olarak kontrolleri, muayeneleri ve radyolojik tetkikleri yapılıyor. Gerektiğinde MR ile kontrol ediliyor. O nedenle ister implant, protez, ister kendi dokusuyla meme onarımı olsun takip sürecinde herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

YANLIŞ: MEME ONARIMI BAŞARISIZ OLURSA GERİ DÖNÜLEMEZ!

DOĞRUSU: Sadece meme onarımı değil en basit cerrahi işlemlerde dahi çok az da olsa her zaman komplikasyon tehlikesi bulunuyor. Ancak örneğin implant konulup implantla ilgili bir sorun yaşanıp çıkartmak zorunda kalındığında, ehil ellerde yapılan işlemlerde, hekim her zaman B ve C planı bulunuyor yeniden onarım için. Bu onarımda kişinin kendi dokuları kullanılarak yapılabiliyor ya da kişinin kendi dokuları ile birlikte implantlar kullanılabiliyor. Yani hekimin her zaman alternatif tedavi yöntemi ve onarım tekniği olduğundan meme tekrar doğalına benzer yapılabiliyor.

YANLIŞ: MEME ONARIMI İÇİN BELLİ BİR ZAMAN GEÇMESİ GEREKİR!

DOĞRUSU: Hastalar ‘Ben bu ameliyatı oldum, birkaç yıl beklesem iyi olur’ düşüncesinde olabiliyorlar. Oysa bunun geçmesi gereken bir süresi yok. Ameliyatı yapan Genel Cerrah, Tıbbi Onkolog ve Radyasyon Onkoloğu ‘Meme onarımı yapılabilir’ dedikten sonra hastalar herhangi bir dönemde, istedikleri zaman bu ameliyatı olabiliyor.

YANLIŞ: DOĞAL GÖRÜNMEYEBİLİR!

DOĞRUSU: Hastaların doğal olmaz inanışı olabiliyor. Ancak artık günümüzde plastik cerrahi teknikleri çok gelişti. Kullandığımız implantlar, protezlerin teknolojisi çok gelişti. Ehil ellerde tecrübeli Plastik Cerrahlar tarafından yapıldığında karşı memesine benzer yakın doğallıkta meme yapmak mümkün. Bazen karşı memesi sarkmış, küçük ya da büyük olabilir. O zaman da karşı memeye yönelik işlemler yapabiliyoruz, toparlayabiliyoruz, küçültebiliyoruz ya da büyütebiliyoruz. İki meme arasında simetriyi sağlayabiliyoruz. Yani günümüzde daha doğal daha kendi memesine benzeyen memeler yapmak mümkün.