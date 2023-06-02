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Kanserin teşhisinde çığır açacak buluş

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İngiltere'de yapılan kan testi, her üç kanserden ikisini doğru şekilde tespit edebildi.
Kanserin teşhisinde çığır açacak buluş

İngiltere'de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından uygulanan bir kan testinin 50'den fazla kanser tipinin tespiti için umut vadettiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere ve Galler’deki aile hekimlerine bazı şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişi üzerinde yapılan testler kanserin üçte ikisini doğru bir şekilde tespit etti. Test, kanser tespiti yapılan vakaların yüzde 85’inde hastalığın asıl yerini de saptadı.

“Galleri” ismindeki test, farklı kanser türlerinden sızan genetik kodun parçalarındaki belirgin değişiklikleri arıyor. Testle birlikte tedavi edilebilir kanser türlerinin erken teşhisi hayat kurtarabilir.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, testin hâlâ “geliştirilmeye açık” olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar kanser teşhisi konulabilen vakaların sayısını artırabileceğini söylüyor.

Çalışmaya dahil edilen hastaların 350’den fazlasına, taramalar ve biyopsiler gibi geleneksel yöntemler kullanılarak kanser teşhisi konuldu. Araştırmada kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75’inde; kan testi negatif olan hastaların yüzde 2,5’inde kanser tespit edildi.

Araştırmanın yürütücülerinden Prof. Mark Middleton, BBC'ye yaptığı açıklamada, testin hala kanseri kesin olarak teşhis edebilecek kadar doğru olmamasına karşı gerçekten faydalı olduğunu belirtti. “Test, kanserin kaynağını yüzde 85 oranında doğru bir şekilde tespit edebildi” diyen Prof. Middleton şöyle devam etti:

“Testin tahminleriyle, endoskopi ya da tarama isteyip istemeyeceğimize karar verebileceğiz.”

Teste ait söz konusu bulgular, Chicago’da düzenlenecek Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında sunulacak ve The Lancet Oncology dergisinde yayımlanacak.

NHS, Amerikan şirketi Grail tarafından geliştirilen Galleri testini gizli kanseri tespit edip etmeyeceğini görmek adına semptomları olmayan binlerce insan üzerinde de deniyor. Bununla alakalı çalışmaların ilk sonuçlarının da bu yıl açıklanması bekleniyor. Başarılı olması durumunda ise NHS, 2024 ve 2025 yıllarında bir milyondan fazla insan üzerinde çalışmaları sürdürmek istiyor.

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