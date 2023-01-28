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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

27.01.2023 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Zehir Operasyonu) kapsamında; H.H.R.(E-24), M.A.R.A.(E-28) ve A.D.B.(E-28)’nin tasarruflarında yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 20,855 TL, 500 ABD Doları, 250 Euro ve 20 Strelin nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.                                 

Akabinde, M.A.R.A’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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