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Kapalı Yol Duyurusu

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Kapalı Yol Duyurusu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 02 Nisan 2023 Pazar günü, 09:00-18:00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Altgeçidi ile Mevlevi Çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Altgeçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.  Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

 

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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