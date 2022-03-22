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Kapatma haberleri sonrasında İstasyonlarda izdiham

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Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.
Kapatma haberleri sonrasında İstasyonlarda izdiham

Benzinciler Birliği'nin 'eylem' kararı alması ve 17:00 itibarıyla istasyonları kapatacağını duyurması üzerine, yurttaş istasyonlara akın etti.

 

Benzinciler Birliği 17:00 itibariyle istasyonları kapatma kararı aldı.

Açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz Cuma (18 Mart 2022) günden sonra istasyonumuz Kıbrıs Türk Petrolleri’nden yakıt tedariki sağlayamamıştır. Bu nedenle bu gün 22 Mart 2022 saat 17:00 itibari ile stok sıkıntısı nedeni ile siz halkımıza maalesef hizmet veremeyeceğiz.Kıbrıs Türk Petroller tedarik sağladıktan sonra hizmetlerimize devam edeceğiz. Petrol İstasyonlarının herhangi bir artış talebi olmamasına karşın, Kıbrıs Türk Petrolleri artış sonrasında tedarik sağlayacağını belirtmektedir.
Tüm müşterilerimize ve Halkımıza duyurulur.”

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