Kaplumbağa yuvasının üzerinde mangal yaktılar!

İskele'de bulunan bir kaplumbağa yuvasının üzerinde mangal yakıldı, tüm yavrular hayatını kaybetti.
Çevre aktivisti Tuğba Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olaya tepki göstererek, “Bayram adı altında yapılanlar, yuva üstünde mangal, plajların pisliği ve yuva tellerinin dağıtılması gibi faaliyetler olmuştur!” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Duyarlı insanları bunlara dikkat etmeye ve böyle şeyler gördüğü zaman ihbar etmeye davet ediyorum” dedi.
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