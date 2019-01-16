Karaca: “İlk sonuçları 100 -110 gün içinde alacağız”

Türkiye’de tescil edilen Türkiye’nin yerli patates çeşitlerinin ilk deneme dikimleri, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Türkmenköy’deki arazisinde dün yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “Onaran 2015, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Nam” adı verilen Türkiye’nin tescilli 5 tür patatesiyle birlikte KKTC’de en fazla üretimi yapılan 3 patates çeşidi olan Spunta, Sifra, Asterix türü patatesler de dikildi.

Dikimi gerçekleştirilen çeşitlerle ilgili ilk sonuçların, yaklaşık 100-110 günde alınması bekleniyor.

Arazide yapılan deneme dikimleri sonrasında, düzenlenen eğitim çalışmasında üreticilere patates yetiştiriciliğiyle ilgili konularda teknik bilgiler de verildi.

NİĞDE’DEN UZMANLAR

Deneme dikimi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından yapıldı. Bu çalışma, hem Niğde Araştırma Enstitüsü’nde yeni geliştirilen ve tescillenen çeşitlerin ülke koşullarında performansını görmek hem de ülkede yıllardır dikimi yapılan çeşitler ile verim, kalite ve tüketici damak alışkanlığı bakımından karşılaştırılmasını yapmak amacını taşıyor.

Türkiye’de tescil edilen yerli patates çeşitleri ile yürütülen çalışmalar, ülkemizde patates tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Patates Yetiştiriciliği eğitiminde, patatesle ilgili yetiştiricilik, gübreleme ve bakım ile hastalık ve zararlılarla mücadele konuları anlatıldı. Eğitim, Beyarmudu Belediyesi’nin Türkmenköy’deki Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer aldı.

Patates Yetiştiriciliği Eğitimi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Pırlak, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Levent Abdullah Ünlenen ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Güç tarafından verildi. Eğitimden önce konuşmalar da yapıldı.

KARACA: “İLK SONUÇLARI 100 -110 GÜN İÇİNDE ALACAĞIZ”

Tarımsal Araştırıma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nden gelen uzmanlarla Türkmenköy İstasyonu’nda Türkiye’de yeni geliştirilen patates çeşitlerinin 5 tanesinin ve Kıbrıs’ta dikimi yapılan çeşitlerden 3 tanesinin yer aldığı deneme dikimlerinin yapıldığını söyledi.

Karaca, amacın hem Niğde Araştırma Enstitüsü’nde yeni geliştirilen ve tescillenen çeşitlerin ülke koşullarında performansını görmek hem de yıllardır dikimi yapılan çeşitler ile verim, kalite ve tüketici damak alışkanlığı bakımından karşılaştırılmasının yapılması olduğunu belirtti.

TARLA HASAT GÜNÜ

Cem Karaca, dikimi gerçekleştirilen çeşitlerle ilgili ilk sonuçların yaklaşık 100-110 günde alınacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

“Bu amaçla tarlada üreticilerimizin de katılacağı tarla hasat günü etkinliği düzenleyip, ilk sonuçları birlikte görmeyi planlıyoruz. Bu proje kapsamında ülkemize gelen uzmanlar ile ilkini bu (dün) akşam Beyarmudu Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz ve daha sonra farklı bölgelerde de düzenleyeceğimiz seminerlerimizle üreticilerimize yetiştiricilik, gübreleme, bakım, hastalık ve zararlılar ile mücadele konusunda eğitimler vermeyi hedefliyoruz.”

PIRLAK: “KKTC’DEKİ İLK DENEME DİKİMLERİ İLE FARKLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK”

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Pırlak ise enstitünün Türkiye'de patatesle ilgili faaliyet gösteren ilk ve tek araştırma enstitüsü olduğu bilgisini paylaştı.

“MİLLİ PATATES ÇEŞİDİ 12’YE ÇIKACAK”

Patatesteki tohumluk ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasını sağlanmak için enstitü tarafından 2005’ten beri yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde, 8 adet yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını anlatan Pırlak, “4 çeşidimiz de tescil aşamasındadır. Bu çeşitlerimizin de tescil olmasıyla birlikte yerli ve milli patates çeşidi sayısı 12’ye çıkacaktır. Patates üretiminde en büyük girdi tohumluk olduğundan yerli patates çeşitlerinin devreye girmesiyle birlikte üreticilerimizin maliyetleri büyük oranda aşağı düşecektir. Tescil edilen yerli patates çeşitlerimizin ileri kademedeki tohumluk üretimleri ve sertifikasyon çalışmaları da aralıksız devam etmektedir” dedi.

Pırlak, farklı bir çalışmaya imza atarak enstitü tarafından geliştirilen yerli patates çeşitlerinin KKTC’deki ilk deneme dikimlerini, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Türkmenköy İstasyonu’nda 5 adet yerli ve milli çeşitle (Onaran2015, Ünlenen, Leventbey, Muratbey, Nam) birlikte KKTC’de en fazla üretimi yapılan 3 patates çeşidi (Spunta, Sifra, Astrriks) ile deneme dikimleri yapıldığını dile getiren Pırlak, “KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte kurduğumuz bu deneme ile birlikte; yerli patates çeşitlerinin Kıbrıs’taki adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi, performanslarının görülmesi ve ülkede mevcut dikimi yapılan çeşitlerle karşılaştırılması amaçlanmıştır” diye konuştu.

Pırlak, Kıbrıs’taki üreticilere patates yetiştiriciliğinde karşılaştıkları sorunlara ve sıkıntılara yardımcı olabilmek amacıyla KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün koordinasyonunda Beyarmudu Belediyesi’nin Türkmenköy’deki Mesarya Sosyal Tesisleri’nde bir eğitim programı düzenlediklerini de aktararak, programda Patates Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından Patates Yetiştiriciliği (Tohumluk, Dikim, Bakım, Gübreleme, Sulama, Hasat, Depolama), Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlar konularında teknik bilgiler verildiğini kaydetti.

Pırlak, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yürüttükleri yerli patates çeşitleri ile ilgili çalışmaların, KKTC’de patates tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.