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Karadeniz Kültür Derneği, Ersin Tatar'a Tebrik Mesajı Yayımladı

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"Şüphemiz Yoktur"
Karadeniz Kültür Derneği, Ersin Tatar'a Tebrik Mesajı Yayımladı

Halkın içinden biri olan,içten ve samimi olması ile tanınan 5. Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın toplumsal barışa katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur.

 

  5. Cumhurbaşkanı seçilen Sn. Ersin Tatar’ı kutlar,yeni görevinde başarılar dileriz.

 

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