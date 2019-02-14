Karadeniz Kültür Derneği’nden kınama

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, iki toplumlu bir konferansta konuşma yapan eğitim sendikası başkanını eleştirdi.
Civelek yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantıda bulunan Başbakan Tufan Erhürman’ın karşı duruşunu selamladı.
Sendika başkanını eleştirerek kınayan Civelek, sendika yöneticilerinin sendikalarına mensup vatansever, insan ayrımı yapmayan öğretmenlerin ve cumhurbaşkanının da tepki göstermesini istedi.
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