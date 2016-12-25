Karadeniz'e düşen Rus uçağından kurtulan olmadı...

92 kişinin bulunduğu uçakla ilgili acı haberi Rus Savunma Bakanlığı verdi...

Uçakta 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, uçağın düşüş nedenini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti. Reuters'in geçtiği habere göre Rus yetkililer olayın bir terör saldırısı olmadığını ifade ediyor.

Rus RIA haber ajansı, uçağın ilk verilere göre teknik arıza nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisini geçti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Rus yetkili, pilotun herhangi bir imdat çağrısı göndermediğini söyledi. Uçakta, Suriye'deki Hmeimin hava üssündeki yeni yıl kutlamalarına katılmak için yola çıkan askeri personel, ünlü Kızılordu Korosu, dansçı ve müzisyenler bulunuyordu. Uçakta ayrıca 9 gazeteci vardı.

Uçağın bazı parçalarının Rusya kıyısından 1.5 kilometre açıkta, 50-70 metre derinlikte bulunduğu kaydedildi.