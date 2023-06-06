Eğitim kompleksi için Belediyeye ait olan bir yer belirlediklerini ve bu yer için Belediyeye başvurduklarını aktaran Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz. Bu yeri bize vereceklerine inanıyoruz” dedi.

Eğitim kompleksi için Belediyeye ait olan bir yer belirlediklerini ve bu yer için Belediyeye başvurduklarını aktaran Karakaya, “Okul yeri için karar bekliyoruz. Bu yeri bize vereceklerine inanıyoruz” dedi. Ruşen Karakaya, yeri aldıktan sonra okul projesinin hazırlanması için gönüllerle çalışmak veya bir yarışmaya çıkılması seçeneklerinin olduğunu da belirterek, yarışmaya çıkılması düşüncesine sıcak baktıklarını söyledi. Karakaya, ada çapında herkesin kendilerine destek olacağına inanç da belirtti.

-Her ilçeden 35 çocuğa burs

Eylül ayından itibaren Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği içinde orta eğitim öğrencilerine burs vermeye başlayacaklarını da duyuran Karakaya, kendileri için 35 rakamının hassasiyetinden bahsederek, ilk etapta her ilçeden 35 çocuğa burs vermeyi ve ilerleyen yıllarda bütçeye bağlı olarak rakamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

-“Ada genelinde gönüllülere ihtiyacımız var”

Dernek binası ile ilgili sorunlarından da bahseden Karakaya, Belediye’nin kendilerine bir yer verdiğini ancak bu yerle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu anlatarak, yeni bir bina için araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Ada genelinde gönüllülere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Karakaya, gönüllü olmak isteyenleri kendileri ile iletişime geçmeye çağırdı.

Dernek adına hazırlanan ürünleri satın alarak da Derneğe katkı sağlanabileceğini anlatan Karakaya, “Şu ana kadar bardak, kırlent, tişört gibi tüm ürünler gönüllüler tarafından yapıldı. Yavaş yavaş biz de bir şeyler yapmaya başladık. İlk olarak anneler günü kartları yaptık, babalar günü ve doğum günü kartları yaptık. Umut bilezikleri yaptık. Bu ürünleri alarak da insanlar derneğe az ama önemli bir bağış yapmış olurlar” dedi.

Ruşen Karakaya, devletten ödenen kişilerin form doldurarak maaştan kesinti yoluyla, özel sektör çalışanlarının ise Telsim ve Turkcell hatlarından ABONE MELEKLER yazıp 4271’e sms göndererek Derneğe katkı yapabileceklerini de belirtti.

Haber: Filiz Seyis