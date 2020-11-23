Karal, Girne'nin Yeni İlçe Başkanı Oldu

Yeniden Doğuş Partisinin İlçe Kongreleri devam ediyor. Pazar günü yapılan İlçe Kongresinde 2 aday yarıştı. 1100 üyenin oy kullandığı seçimlerde oyların 613 ünü alan Ramazan Karal yeni İlçe Başkanı oldu. Eski Başkan Zeki Yılmaz ise 482 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra konuşan Ramazan Karal, çok demokratik ve olgun bir seçim geçirdiklerini söyleyerek eski başkan Zeki Yılmaza teşekkür etti. Ramazan Karal şunları söyledi;" Zeki Yılmaz döneminde YDP Girne’de önemli bir güç kazandı. Bu yükselen çıtayı dahada yukarılara çıkarmak için çalışacağız".

Eski Başkan Zeki Yılmaz ise kazananın YDP olduğunu söyleyerek;" Bu bir bayrak yarışı. Kendimi kaybetmiş saymıyorum. Amacımız YDP yi burada daha da güçlü hale getirmek. Ramazan Kardeşimi kutluyorum. Başarılı olması için elimden geleni yapacağım" dedi.

YDP Girne İlçe Kongresinde Kadın Kolları Başkanlığına Alev Turan seçilirken, Erşan Sabit Yılmaz ise yeni Gençlik Kolları Başkanı oldu.