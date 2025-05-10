  • BIST 9390.51
  • Altın 4146.904
  • Dolar 38.744
  • Euro 43.3975
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Karar 'dünyanın bütün diktatörlerine cesaret verecek"

»
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılması ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X platformuna seslenerek kararın 'dünyanın bütün diktatörlerine cesaret vereceğini' belirtti.
Karar 'dünyanın bütün diktatörlerine cesaret verecek"

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişime kapatma kararına ilişkin, "Şu anda darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız," dedi.

İBB'ye yönelik soruşturmayı yürütenlerin İmamoğlu'nun hesabını kapatarak kendisiyle mücadele ettiklerini belirten CHP lideri Özel, "Herhalde dünya siyaset tarihinde rakibinden korktuğu için, rakibini saf dışı bırakmak için devleti, hukuku, elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan ve hukuk devletini ayaklar altına alan bir başkası yoktur ve tarihimizde Ekrem İmamoğlu'ndan bir başka siyasetçi yoktur ki adaylığı engellenmek için bu kadar hukuk çiğnensin, bu kadar zulüm görsün, bu kadar saldırıya uğrasın," ifadelerine yer verdi.

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'nun yaklaşık 10 milyon takipçisinin bulunduğu X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı bir paylaşımda "suç unsuru" bulunduğu belirtildi.

DMM, X platformunun, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirdiğini açıkladı.

 

Özel, İmamoğlu'nun paylaşımına dair Yargıtay kararına yaptığı vurguda, "Yargıtay 8. Daire Ceza Dairesi'nin içtihatlarına atfen Yargıtay siyasal iktidara karşı mücadele edebilmek için her yerde suç işleyin sözünü bile suç işlemeye tahrik görmemiştir." diyor. Bakın, "her yerde suç işleyin" sözünü bile Yargıtay demiş ki düşünce özgürlüğüdür, söylemiştir. Söyledikten sonra suç işlenmediyse bu tahrik gerçekleşmemiştir demiş. Ekrem İmamoğlu: "Şikayet edin, ses yükseltin, tepki gösterin." diyor ki kamu düzeni nerede bozulmuş bunun üzerine?," diye konuştu.

Uluslararası hesap 'ana hesap' olacak

CHP lideri Özel, İmamoğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kampanya hesabını kendisine tahsis ettiği için teşekkür ettiğini ve X'teki uluslararası hesabının 'ana hesap' olarak kullanacağını açıkladı.

'İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi'

İmamoğlu'nun tutuklanması ardından ülke genelinde başlayan protestolar süresince kapatılan 200'den fazla hesaba dair X platformu ile iletişime geçtiklerini belirten Özel, "Türkiye'deki alınan bu karar sizin ilkelerinizle de, evrensel ilkelerle de uymuyor. Ancak bu kararı böyle böyle böyle alıyorlar. Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın," talebinde bulunduklarını söyledi.

Özel, X'e benzer bir başvurunun yeniden yapılacağını aktararak, "Ekrem İmamoğlu tweet atıyor, X'e hesabı kapattırıyorlar. Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi," dedi.

"Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu X'in yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz," diyerek kararın "dünyanın bütün diktatörlerine cesaret vereceğini" vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adnan Oktar'a beraat: 'Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı'02 Mayıs 2025 Cuma 14:27
  • İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerinde 384 kişi gözaltına alındı!01 Mayıs 2025 Perşembe 17:08
  • Özel Mersin mitinginde: 'Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul’suzluk'27 Nisan 2025 Pazar 09:39
  • Metropoll Araştırma vatandaşların tutuklamalara tepkisini sordu: Operasyonlar ekonomiyi vurdu26 Nisan 2025 Cumartesi 11:40
  • İmamoğlu cezaevi hücresini çizdi: 19 Mayıs için Türk Bayrağı çağrısı yaptı25 Nisan 2025 Cuma 17:38
  • Kıbrıslı Türk Yüzücü Doğukan Ulaç, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı25 Nisan 2025 Cuma 15:48
  • CHP lideri Özel: Bahçeli'nin 'işi ehline verin' ifadesi İmamoğlu'na tutuksuz yargılama talebidir24 Nisan 2025 Perşembe 17:02
  • Fidan: 'Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak'24 Nisan 2025 Perşembe 16:40
  • DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Tunç ile görüşürken Demirtaş'a yeni dava: 15 yıl hapsi isteniyor24 Nisan 2025 Perşembe 16:39
  • İmamoğlu: Hapiste yatmak siyasetçinin mecburi hizmeti, ben mecburi hizmet görevindeyim24 Nisan 2025 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti