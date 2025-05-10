Karar 'dünyanın bütün diktatörlerine cesaret verecek"

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişime kapatma kararına ilişkin, "Şu anda darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız," dedi.

İBB'ye yönelik soruşturmayı yürütenlerin İmamoğlu'nun hesabını kapatarak kendisiyle mücadele ettiklerini belirten CHP lideri Özel, "Herhalde dünya siyaset tarihinde rakibinden korktuğu için, rakibini saf dışı bırakmak için devleti, hukuku, elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan ve hukuk devletini ayaklar altına alan bir başkası yoktur ve tarihimizde Ekrem İmamoğlu'ndan bir başka siyasetçi yoktur ki adaylığı engellenmek için bu kadar hukuk çiğnensin, bu kadar zulüm görsün, bu kadar saldırıya uğrasın," ifadelerine yer verdi.

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'nun yaklaşık 10 milyon takipçisinin bulunduğu X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı bir paylaşımda "suç unsuru" bulunduğu belirtildi.

DMM, X platformunun, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirdiğini açıkladı.

Özel, İmamoğlu'nun paylaşımına dair Yargıtay kararına yaptığı vurguda, "Yargıtay 8. Daire Ceza Dairesi'nin içtihatlarına atfen Yargıtay siyasal iktidara karşı mücadele edebilmek için her yerde suç işleyin sözünü bile suç işlemeye tahrik görmemiştir." diyor. Bakın, "her yerde suç işleyin" sözünü bile Yargıtay demiş ki düşünce özgürlüğüdür, söylemiştir. Söyledikten sonra suç işlenmediyse bu tahrik gerçekleşmemiştir demiş. Ekrem İmamoğlu: "Şikayet edin, ses yükseltin, tepki gösterin." diyor ki kamu düzeni nerede bozulmuş bunun üzerine?," diye konuştu.

Uluslararası hesap 'ana hesap' olacak

CHP lideri Özel, İmamoğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kampanya hesabını kendisine tahsis ettiği için teşekkür ettiğini ve X'teki uluslararası hesabının 'ana hesap' olarak kullanacağını açıkladı.

'İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi'

İmamoğlu'nun tutuklanması ardından ülke genelinde başlayan protestolar süresince kapatılan 200'den fazla hesaba dair X platformu ile iletişime geçtiklerini belirten Özel, "Türkiye'deki alınan bu karar sizin ilkelerinizle de, evrensel ilkelerle de uymuyor. Ancak bu kararı böyle böyle böyle alıyorlar. Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın," talebinde bulunduklarını söyledi.

Özel, X'e benzer bir başvurunun yeniden yapılacağını aktararak, "Ekrem İmamoğlu tweet atıyor, X'e hesabı kapattırıyorlar. Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi," dedi.

"Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu X'in yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz," diyerek kararın "dünyanın bütün diktatörlerine cesaret vereceğini" vurguladı.