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Karavezirler’e ziyaret

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Çakar ziyaret etti.
Karavezirler’e ziyaret

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu  Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Çakar ziyaret etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler,Belediye sınırlarımız içinde olan Kırıkkale Erdemli ve Yiğitler köylerimizdeki 88 ilkokul öğrencimizin Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda yine Kırıkkale, Erdemli ,Yiğitler Dilekkaya ve Gaziköy’den, 141 öğrencimizin de Polatpaşa Lisesi’nde eğitimini sürdürdüğünü  bu nedenle beldemiz sınırları içindeki çocuklarımıza verdikleri hizmet ve eğitimden dolayı başta Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’e Okul Müdür Ve Öğretmenlerine  çok teşekkür etti.

Başkan Ali Karavezirler konuşmasının devamında“Beldemiz sınırları içinde bulunan tüm okullarımıza  Belediye olarak verdiğimiz desteği bu okullarımıza da vereceğini belirterek ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

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