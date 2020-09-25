  • BIST 1.129
  • Altın 457,536
  • Dolar 7,6165
  • Euro 8,8571
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Karpaz Bölgesi yarın yağmurlu!

» »
Karpaz bölgesinde  yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Karpaz Bölgesi yarın yağmurlu!

Karpaz bölgesinde  yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke 26 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı zamanla az bulutlu, Karpaz bölgesi öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.   

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37  ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önümüzdeki hafta 3 gün yağmur var!19 Eylül 2020 Cumartesi 15:08
  • Hava sıcaklıkları düşecek14 Eylül 2020 Pazartesi 15:49
  • Aşırı sıcaklar yarından itibaren azalmaya başlıyor13 Eylül 2020 Pazar 12:35
  • Hastaneden ayrılmıştı ama Zaroğlu yeniden hastaneye yatırıldı!12 Eylül 2020 Cumartesi 16:44
  • KKTC Günlük Hava Durumu - (11 Eylül 2020 Cuma)11 Eylül 2020 Cuma 09:01
  • Hava nasıl olacak?09 Eylül 2020 Çarşamba 14:50
  • Sıcak ve nemli hava etkili olacak...08 Eylül 2020 Salı 09:26
  • Bugün hava nasıl olacak?05 Eylül 2020 Cumartesi 09:27
  • Hava nasıl olacak?03 Eylül 2020 Perşembe 08:44
  • Termometreler 45 dereceyi görecek, hissedilen sıkcaklık 50 derece olacak!01 Eylül 2020 Salı 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti