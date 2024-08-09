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Karpaz Gate Marina artık Arkın Group tarafından işletilecek

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Adadaki en büyük İsrail yatırımı, artık ARKIN GROUP yönetimine geçti. Karpaz Gate Marina, bundan böyle Arkın Group tarafından işletilecek.
Karpaz Gate Marina artık Arkın Group tarafından işletilecek

İsrailli yatırımcılarla varılan anlaşma gereği, Marina yönetimi kısa sürede el değişecek.

Uzun vadeli bir anlaşmaya kısa sürede imza atılması bekleniyor.

Ülkemizdeki en büyük İsrail merkezli yatırım olan Karpaz Gate Marina, bu anlaşmayla tamamen yerli yatırımın eline geçmiş olacak.

Varılan anlaşma gereği, sadece yönetim değil, yeni yatırımlar da Arkın Group tarafından yapılacağı bildirildi

Tam donanımlı 300 yat yanaşma kapasiteli marina, yatlara teknik hizmet veren bakım ve onarım alanı yanında, bünyesinde plaj, restaurantlar ve bir de otel yatırımını barındırıyor.

Arkın Group ile İngiltere merkezli İsrailli grup arasındaki dev anlaşmanın kısa süre içerisinde yürürlüğe gireceği ve ilk etapta uzun bir yönetim devrini içerdiği belirtildi.

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